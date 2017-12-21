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Два землетрясения произошли близ Алматы 

21 декабря 2017, 10:03

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 декабря было зафиксировано два землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Первое землетрясение произошло в 21:40, второе — в 21:59.

Эпицентр первого землетрясения расположен в 80 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана, второе - в 81 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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