Два землетрясения произошли близ Алматы
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 декабря было зафиксировано два землетрясения, сообщает Zakon.kz.
Первое землетрясение произошло в 21:40, второе — в 21:59.
Эпицентр первого землетрясения расположен в 80 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана, второе - в 81 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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