Еще один северокорейский военнослужащий сбежал в Южную Корею

В ноябре в Южную Корею перебежал солдат КНДР. При побеге он получил пять огнестрельных ранений в спину и был госпитализирован.

Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на западе страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что военнослужащий КНДР появился на контрольно-пропускном пункте в 08.04 (05.04 аст) в четверг, сообщил журналистам представитель комитета. Соответствующие службы страны выясняют детали.

В ноябре в Южную Корею перебежал солдат КНДР. При побеге он получил пять огнестрельных ранений в спину и был госпитализирован.

Ксения Нака.

Фото: AFP 2017 / Jung Yeon-Je.