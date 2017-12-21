Еще один северокорейский военнослужащий сбежал в Южную Корею
В ноябре в Южную Корею перебежал солдат КНДР. При побеге он получил пять огнестрельных ранений в спину и был госпитализирован.
Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на западе страны, передает РИА Новости.
Отмечается, что военнослужащий КНДР появился на контрольно-пропускном пункте в 08.04 (05.04 аст) в четверг, сообщил журналистам представитель комитета. Соответствующие службы страны выясняют детали.
В ноябре в Южную Корею перебежал солдат КНДР. При побеге он получил пять огнестрельных ранений в спину и был госпитализирован.
Ксения Нака.
Фото: AFP 2017 / Jung Yeon-Je.
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