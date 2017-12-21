Денежные переводы на территории РК январь-октябрь 2017 года

Денежные переводы, отправленные из РК за рубеж и полученные из-за рубежа в Казахстан, за январь-октябрь 2017 года показали рост объемов на 26,9%, до 398,8 млрд тг и 20,8%, до 249,9 млрд тг соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Денежные переводы внутри страны при этом выросли лишь на 3,1% (589,0 млн тг), до 19,7 млн тг. Годом ранее объем денежных переводов на территории РК уменьшился на 54,0% (22,4 млрд тг), до 19,1 млрд тг.

Годовой рост объема денежных переводов внутри страны был зафиксирован за счет переводов, сделанных в октябре - 5,2 млрд тг, самый высокий месячный показатель за последние 2 года. Месяцем ранее объем составлял 1,8 млрд тг. По сравнению с октябрем 2016 года рост в 2,2 раза.

Среди систем переводов, на годовой рост объема денежных переводов повлияли показатели Western Union - за январь-октябрь 2017 года было переведено 5,8 млрд тг, причем только за октябрь - 3,6 млрд тг. Рост по сравнению с январем-октябрем 2016 года составил 33,3% (1,5 млрд тг). Доля выросла с 22,8% до 29,6%.

На втором месте по объему денежных переводов находится система Faster - 5,3 млрд тг, что на 6,2% (354,3 млн тг) меньше, чем в прошлом году. Доля уменьшилась с 29,6% до 27,0%.

Замыкает тройку лидеров Золотая корона - 4,3 млрд тг, рост за год на 44,9% (1,3 млрд тг). Доля увеличилась с 15,4% до 21,6%.