Самолет «Бек Эйр» вынуждено приземлился в Таразе

Самолет авиакомпании «Бек Эйр», следующий направлением Актау - Шымкент, приземлился в аэропорту Тараза «Аулие-Ата», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«20 декабря рейс авиакомпании «Бек Эйр» №Z9-2226, вылетевший регулярным рейсом из Актау в Шымкент с последующим маршрутом в город Алматы, из-за сложных погодных условий был вынужден совершить посадку в аэропорту «Аулие-Ата» города Тараза», - рассказала пиар-менеджер АО «Международный аэропорт «Аулие-Ата» Юлия Егорова.

По ее словам, в сложившейся ситуации авиаперевозчиком было принято решение доставить пассажиров из Шымкента, которые должны были лететь этим рейсом, автобусом в Тараз для последующего вылета в Алматы.

«Аэропорт «Аулие-Ата» связался с представителями авиакомпании «Бек Эйр» для организации питания и размещения уже находящихся в аэропорту Тараза пассажиров, - продолжила представитель аэропорта. - Однако авиаперевозчик от помощи аэропорта отказался».

По информации Юлии Егоровой, «люди выражали недовольство, они вынуждены были ожидать прибытия пассажиров из Шымкента два с половиной часа. В Шымкенте уже недели две сильнейший туман, и это сказывается на работе этого аэропорта».

Напомним, согласно Закону РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», при задержке, переносе либо вовсе отмене рейса вследствие различных причин авиаперевозчик обязан организовать для пассажиров в пункте вылета, либо в промежуточном пункте, удобства для ожидания. В том числе обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов и обеспечение горячим питанием при ожидании более четырех часов. В случае ожидания вылета рейса более восьми часов авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице.

Фото: Караван