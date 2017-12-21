ВУЗы ужесточают отбор - в 2017/2018 учебном году число выпускников с дипломом с отличием сократилось на 8,2%

Число выпускаемых специалистов высшими учебными заведениями, обучавшихся на дневной форме, в текущем учебном году достигло четырехлетнего минимума. За 2017/2018 учебный год выпущено 82,8 тысячи человек, или на 5,1% меньше, чем годом ранее. Менее значительное число выпускников было зафиксировано в 2013/2014 учебном годе.

На фоне роста стоимости обучения сокращается само число желающих обучаться полный день в ВУЗах страны. В этом году в высшие учебные заведения поступило 101,3 тысячи человек, или на 4,1% меньше, чем год назад.

Сами ВУЗы стараются усилить качество обучения, ужесточая оценку знаний своих выпускников. В этом году итоговую государственную аттестацию прошли 83,4 тысячи выпускников, обучавшихся на дневной форме. Это на 4,4% меньше, чем было в прошлом году. Это самый низкий показатель за последние 5 лет.

При этом диплом с отличием получили только 14,2% всех прошедших госаттестацию выпускников. На этом фоне увеличилось число выпускников, получивших по итогам экзаменов «отлично» или «хорошо» - с 43,4% до 56,9%.

В тренде наиболее востребованных среди абитуриентов специальностей по-прежнему общая медицина, иностранные языки и юриспруденция - за год число принятых на дневную форму обучения по данным специальностям увеличилось на 952, 643 и 482 человека, соответственно.

Однако, конкуренция между учащимися в процессе обучения данным специальностям достаточно высокая, как и качество отбора: в этом году по общей медицине выпустилось на 79 человек меньше, чем год назад, по иностранному языку (2 инязыка) - на 249 человек, по юриспруденции - на 552 человека меньше.