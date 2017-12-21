На тестах замечен спортивный седан LADA Vesta Sport

В интернет выложили шпионские фотографии спортивного седана LADA Vesta Sport, который готовится к дорожным испытаниям.

Как отмечает ресурс, компания «АвтоВАЗ» готовится запустить в серию 4-дверную модель LADA Vesta Sport. При этом представленные фотографии седана были сделаны «на стоянке одного из официальных дилеров российского бренда».

По предварительным данным, запечатлённый на фото «заряженный» седан LADA Vesta Sport подготовлен для обширных дорожных испытаний, в ходе которых будет проводиться обкатка двигателя и шасси автомобиля.

Сообщается, что тестовый экземпляр «заряженного» седана LADA Vesta Sport проходит доводочные испытания, и уже рассекает без какого-либо камуфляжа. От обычной модели седан Лада Веста Спорт отличается наличием 17-дюймовых «катков», задними дисковыми тормозами и покрышками Continental. Помимо этого, на кузове автомобиля имеются специальные наклейки, а крыша окрашена в чёрный цвет.

Как отмечают некоторые отечественные СМИ, серийная версия спортивного седана LADA Vesta Sport также получит пересмотренный аэродинамический обвес, который будет идентичен тому, что мы видели на концепте, который дебютировал на Московском автосалоне 2016 года.

Ориентировочно, машина получит более мощные тормоза, новые пружины и амортизаторы, подвеску со спортивными настройками и модернизированную трансмиссию. В моторном отсеке седана LADA Vesta Sport будет располагаться 1,8-литровый бензиновый мотор ВАЗ-21179, мощностью 149 лошадиных сил. Возможно, что силовой агрегат будет форсирован до 180 «кобыл».

Также сообщается, что для спортивного седана Лада Веста Спорт будет доступен 1,6-литровый двигатель от модели LADA Kalina NFR, мощностью 140 лошадиных сил. Предполагается, что старт официальных продаж модели LADA Vesta Sport запланирован на апрель 2018 года.

Via livecars