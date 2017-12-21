Два искусственных интеллекта поговорили о сексе

Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии задали голосовым ассистентам от Apple и Google вопросы о сексе и сравнили их ответы.

Специалисты воспользовались базой запросов в разделе сексуального здоровья на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании, чтобы найти самые волнующие пользователей темы. Ученые уверены, что люди стесняются спрашивать врачей о своих проблемах, поэтому с высокой вероятностью будут прибегать к помощи поисковиков или ассистентов. Они решили проверить, как Siri и Google Assistant проявят себя в таком случае.

Ведущий автор исследования Ник Уилсон (Nick Wilson) заявил, что результаты оказались впечатляющими, и оба голосовых помощника отвечали на запрос информацией из авторитетных источников. Из серьезных проблем отмечается то, что Siri зачастую не понимала некоторые слова или просто игнорировала вопрос. Наилучшие ответы давал ассистент от Google.

Однако Брук Батлер (Brooke Butler) из некоммерческой организации Advocates for Youth высказал опасения по поводу использования ИИ в таком вопросе. По его словам, если у голосового помощника узнать о способах избежания беременности, то он лишь даст ссылку на статью о календарном методе контрацепции. Поэтому он крайне не рекомендует обращаться с подобными вопросами к Siri или Google Assistant.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Phil Schiller / AP.