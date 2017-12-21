Полиция опровергла информацию о гибели одного ребенка при умышленном поджоге

Полиция Алматинской области опровергла информацию о том, что в результате умышленного поджога погибли оба ребенка, передает Zakon.kz.

"Сообщаем, что в средствах массовой информации были опубликованы неверные сведения по факту пожара в селе Отеген батыра Илийского района 20 декабря 2017 года. Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли трое человек. В действительности, на месте происшествия погибли двое – мужчина и подросток (его сын). Девушка, 1999 г.р., госпитализированная с сильными ожогами в районную больницу, жива и находится под наблюдением медиков. Состояние тяжелое", - сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что житель Алматинской области совершил самоубийство, устроив пожар, в результате которого в огне погиб он сам и двое его детей. Было установлено, что огонь быстро распространился в комнате, где проживала 46-летняя женщина с двумя детьми, у которой гостил бывший супруг. Возникший пожар в комнате общежития был быстро локализован прибывшими по вызову пожарными.

фото: chel.mk.ru