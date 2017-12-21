Появилось видео задержания в Киеве «российского шпиона»

Его подозревают в сборе информации о деятельности правительственных структур.

В сети появилось видео с задержанным «агентом российских спецслужб» в Киеве. Станислава Ежова, помощника премьер-министра Украины, под руки ведут двое сотрудников спецслужб.

Ранее СБУ рапортовала о задержании Ежова. Его подозревают в том, что он якобы с помощью специального оборудования собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее кураторам через электронные каналы связи.

Источник: Lenta.ru.

Фото: nv.ua.