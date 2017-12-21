Закон о пастбищах станет формальностью, если не принять меры - эксперты

Принятый в Казахстане закон «О пастбищах», которого так ждали фермеры-животноводы и рядовые собственники подсобных хозяйств на селе, может превратиться в формальность. Такие неутешительные выводы сделали эксперты АО «Информационно-учетного центра», передает Zakon.kz.

Как отметили в центре, дело в том, что одно из требований - разработка местными властями специального Плана рационального использования пастбищ. Единой формы такого плана просто-напросто не существует, прописаны лишь общие требования. Поэтому, каждый сельский округ, каждый район подходит к этому делу, исходя из своих соображений и технических возможностей. Какие-то районы ограничились лишь указанием общих границ пастбищных угодий, какие-то внесли информацию о состоянии пастбищ, приложив их фото.

«Закон обязал разместить такие планы на ресурсах местных акиматов. Однако если изучить сайты районных акиматов и страницы сельских округов, можно заметить, что качество их исполнения оставляет желать лучшего. Сайты должны быть «живыми», как и планы пастбищ, а не просто формальностью, отметил специалист ИУЦ Кайрат Султанбеков. - Но винить местные акиматы тоже нельзя, потому что создание и содержание, а также обновление информации на таких сайтах - дело затратное».

По расчетам ИУЦ, для того, чтобы каждый отдельный акимат создавал простые сайты, поддерживал их технически и обновлял эти самые планы использования пастбище, нужно около 9 млрд тенге. В бюджете такие затраты не предусмотрены.

«Кроме того, многие планы делаются акиматами на основе карт и схем, созданных ещё 25-30 лет назад, то есть они потеряли свою актуальность. И наконец, пастбищные угодья, и в частности скотопрогоны к ним, это территория двух и более районов и даже областей, то есть единой картины мы не видим, и это сужает применение таких планов к минимуму, что в будущем чревато формализмом», - добавил К.Султанбеков.

По словам эксперта, самый надежный способ - разместить такие планы использования пастбищ на едином ресурсе, с привязкой к электронной базе физических и юридических лиц, к земельному кадастру, а для актуализации данных «освежить» их с помощью спутниковых снимков. Это существенно снизит затраты местных исполнительных органов и сделает такую интерактивную «карту» пастбищных угодий удобной к применению.

Технические и профессиональные ресурсы АО «Информационно-учетный центр» это позволяют вполне, однако необходимы некоторые изменения в законодательстве, а это уже вопрос к законодателям.