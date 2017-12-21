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Черная икра и шубы: что нелегально провозят из "Хоргоса" к новогодним праздникам

21 декабря 2017, 11:02

255 кг черной икры молодая девушка пыталась провести в ручной клади.

Наряд пункта пропуска «Хоргос» задержал 26-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась пронести 250 кг черной икры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Груз был обнаружен при досмотре ручной клади. Задержанная следовала из Международного центра приграничного сотрудничества в Казахстан.

В этот же день 41-летняя гражданка Казахстана была задержана за пронос меховых изделий – 6 песцовых шуб. Следовала гражданка Казахстана тем же маршрутом – из Международного центра приграничного сотрудничества на Родину.

По всем фактам задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.

Фото с сайта gastronom.ru


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