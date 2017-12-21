Mercedes-Benz Адольфа Гитлера пустят с молотка

В начале 2018 года в Скотсдейле, США, пройдёт автомобильный аукцион. Одним из наиболее интересных лотов, представленных там, станет Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, который использовался Адольфом Гитлером с 1939 по 1941 год в качестве парадной машины, сообщает kolesa.kz.

Всего Mercedes-Benz выпустил 203 экземпляра модели, однако этот был собран лично для Гитлера в соответствии с его требованиями и пожеланиями личного водителя. Переднее стекло машины бронированное толщиной 30 мм. Кузовные панели и днище усилены, а над пассажирской секцией салона установлена специальная съёмная защита.

Под капотом 770K Grosser Offener Tourenwagen установлен 7.7-литровый рядный восьмицилиндровый мотор мощностью 230 сил. В паре с агрегатом работает 5-ступенчатая механика.

Известно, что в США машину перебросили в 1945 году. За 72 года автомобиль сменил несколько владельцев. Автомобиль некоторое время простоял в одном из казино Лас-Вегаса, а также в музее в Чикаго.

Сумма, с которой планируется начать торги, а также приблизительная итоговая стоимость машины не известны, но цифры вполне могут перевалить за несколько миллионов долларов. Даже если не брать в расчёт уникальную историю экземпляра, модель очень редкая. Из 203 выпущенных до наших дней дожило лишь пять.