Лжесотрудники прокуратуры с депутатом вымогали деньги у предпринимательницы

Двое лжесотрудников прокуратуры вместе с якобы депутатом парламента вымогали деньги у предпринимательницы, пишет "Время".

А началось все с “Монастырского чая” - популярного продукта, который можно применять чуть ли не от всех болезней сразу. Бизнесвумен Сауле Ерназарова продолжала продавать его даже после того, как истек срок годности. В Алматы пачку “Монастырского” можно купить за 5-7 тысяч тенге.

К концу 2016 года на складе у ТОО “Домашний каталог” скопились серьезные запасы “Монастырского”. Товар лежал на складе мертвым грузом, срок годности уже истек, и тогда бизнесвумен озарила идея. Ее сотрудники начали переклеивать этикетки. Работницы “Домашнего каталога” даже сняли на видео процесс перепаковки товара. А одна из подчиненных Ерназаровой показала кадры своему родственнику Ернуру Конурбаеву. 33-летний мужчина сразу же понял, как можно извлечь выгоду из этой ситуации.

Конурбаев носил деловые костюмы со значком-флажком Казахстана, и некоторые люди всерьез принимали его либо за высокопоставленного чиновника, либо за депутата парламента.

Вот Ернур Канатович и решил заработать немного денег на просроченном “Монастырском”. Для этих целей он привлек своих знакомых - 31-летнего Александра Стрельцова и ранее судимого 28-летнего Мухтара Султангалиева. Оба, кстати, были уверены, что Конурбаев - депутат. Стрельцов также привлек своего приятеля Ивана Жаворонкова, выполнявшего в этой группе роль водителя.

Жаворонков обратился в ТОО “Домашний каталог”, где заказал и оплатил “Монастырский чай”. Затем вся группа собралась вместе и сняла на видео, как с упаковки чая убирают новую этикетку, под которой находится старая, уже с истекшим сроком годности. Вооружившись этим доказательством, все четверо отправились в офис к Сауле Ерназаровой

- Вы травите народ Казахстана! - с порога заявил Ернур Конурбаев, бросив на стол директора “Домашнего каталога” пачку просроченного чая.

Влетевшие в ее кабинет мужчины представились сотрудниками прокуратуры, а на груди одного из них победоносно сверкнул депутатский значок. Султангалиев и Стрельцов достали мобильные телефоны, чтобы провести “оперативную съемку изъятия испорченного товара”. Ерназарова была настолько шокирована, что даже не спросила документы у работников “надзорного органа”. Более того, она тут же отдала поручение открыть склад предприятия, где “опергруппа” нашла целую коробку лечебного травяного сбора, не годного к употреблению. Впрочем, директор “Домашнего каталога” попыталась урегулировать конфликт мирным путем и предложила вернуть деньги за испорченный товар, но сотрудники “прокуратуры” от потраченных на покупку семи тысяч тенге отказались. А потом озвучили свой вариант.

Конурбаев предложил предпринимательнице заплатить 3 миллиона тенге в обмен на молчание и уничтожение видеоматериалов. Она, не долго думая, согласилась. Деньги у бизнесвумен должен был забрать водитель.

В назначенный день Ерназарова встретилась с Иваном Жаворонковым в столовой неподалеку от офиса и передала ему 200 тысяч тенге, объяснив, что не может собрать сразу 3 миллиона.

Водитель созвонился с “начальством”, и там одобрили вариант частичной оплаты.

На следующий день Жаворонков приехал за новой суммой, Сауле отдала ему еще 200 тысяч, а на выходе из кафе мужчина был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы. Затем одного за другим взяли оставшихся преступников.

Фото: www.time.kz