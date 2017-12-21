Новый Таможенный кодекс принял Парламент РК

Депутаты Сената Парламента РК приняли на пленарном заседании Кодекс РК «О таможенном регулировании в РК» и сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам таможенного регулирования», передает корреспондент Zakon.kz.

«Основу нового Таможенного кодекса РК составил новый Таможенный кодекс ЕАЭС. При формировании данного документа нами была взята за основу логика построения норм действующего Таможенного кодекса РК. В первую очередь это связано с удобством использования одного документа вместо двух. Таким образом, в проекте Кодекса полностью имплементированы положения Таможенного кодекса ЕАЭС, реализованы отсылочные нормы на национальное законодательство, а также установлены правоотношения, которые не были урегулированы в Кодексе ЕАЭС», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

По его словам, основные подходы Таможенного кодекса ЕАЭС в части автоматизации бизнес - процессов на таможне, связанных с электронным декларированием, механизмом «единого окна», автоматическим выпуском товаров полностью нашли свое отражение в проекте национального Кодекса.

«Об этом подробно было освещено в докладе по Таможенному кодексу ЕАЭС. Поэтому я хотел бы остановиться на нормах, которые отданы на компетенцию национального законотворчества. В первую очередь, была поставлена задача по реализации стратегических задач, поставленных Елбасы в Стратегии «Казахстан-2050», программе «Плане нации – 100 конкретных шагов», а также в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», - указал он.

Таким образом, для реализации программы главы государства «План нации - 100 конкретных шагов» расширяется перечень товаров, выпускаемых по заявлению до подачи таможенной декларации, так называемый режим таможенной очистки «Постфактум». Она будет распространяться в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры свободного склада, свободной таможенной зоны, переработки на таможенной территории; инвесторов; Уполномоченных экономических операторов.

Кроме того, как добавил глава ведомства, синхронизируются процессы с Налоговым кодексом РК.

«Это касается положений по учету, зачету (возврату) таможенных пошлин, налогов; взыскания задолженности и обжалования уведомлений об устранении нарушений и о результатах проверки; сроки исковой давности устанавливаются в соответствии с новым Налоговым кодексом. Он сокращен для малого и среднего бизнеса до трех лет.

В проекте заложены упрощения для лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Так, одной из обязанностей является предоставление в установленные сроки отчетности», - проинформировал он.

Вместе с тем, как уточнил Т. Сулейменов, в случае несвоевременного предоставления такой отчетности согласно действующим нормам лицо подлежит автоматическому обязательному исключению из реестра.

«Новое законодательство дает возможность приостановить и возобновить деятельность лица после устранения нарушения. В целях развития транзитного потенциала РК Кодекс предусматривает ряд норм по оптимизации таможенных операций. В действующем кодексе предусматривалось завершение таможенного транзита в течение 24 часов, в новом же кодексе для завершения процедуры отведено не более 4 часов рабочего времени. Кроме того, в случае необходимости проведения таможенного досмотра транзитных грузов сроки их проведения сокращены с десяти до пяти дней», - сказал министр.

Была определенная сложность в оформлении транзита при перевозке товаров двумя и более видами транспорта. На каждый вид транспорта оформлялась отдельная транзитная декларация. В новом Таможенном кодексе предоставлена возможность оформления одной транзитной декларации, что существенно облегчает процедуру мультимодальных перевозок.

«Необходимо отметить, что в рамках нового законопроекта свое решение нашли те вопросы, которые на сегодняшний день вызывают ряд нареканий как со стороны бизнес – сообщества, так и государственных органов. Так, к примеру, это касается условно выпущенных товаров, по которым сертификаты соответствия могут предоставляться таможенным органам после выпуска. Проектом предусматривается компетенция Правительства на запрет помещения под условный выпуск отдельных товаров, к примеру, детские товары, игрушки, предметы гигиены. То есть эти товары могут расстомаживаться только при условии подтверждения безопасности путем предоставления сертификатов соответствия», - сообщил глава ведомства.

Также, по его данным, проектом заложена норма по совместному приказу уполномоченных органов в сфере технического регулирования, охраны общественного здоровья и таможенного дела по установлению порядка и сроков предоставления сертификатов соответствия после выпуска товаров.

«Кроме того, в Кодексе прямо прописан запрет на распоряжение такими товарами до предоставления сертификатов соответствия. Таможенный контроль за ними будет осуществляться до исполнения обязательств импортером. Все сведения о таких товарах таможенные органы будут передавать органам санитарно-эпидемиологического благополучия. Таким образом, данные меры должны минимизировать риски попадания на рынок некачественных товаров», - уточнил он.

В то же время депутаты приняли пакет сопутствующих поправок «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам таможенного регулирования». Документ предусматривает изменения в 6 Кодексов и 29 законов. В частности, вносятся изменения в Экологический кодекс РК в части выдачи государственной экологической экспертизы при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения. Законопроектом также предусмотрены технические поправки в Бюджетный кодекс РК в части отнесения авансовых платежей по таможенным платежам к налоговым поступлениям для открытия по ним отдельного кода бюджетной классификации. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовном кодексе закрепляются положения касательно ответственности по соответствующим материальным нормам проекта Кодекса, а также исключена статья 541 КоАП, касающаяся нарушения сроков временного хранения. Это связано с исключением дублирования, так как нарушение сроков временного хранения влечет за собой нарушение сроков таможенного декларирования, за которую в КоАПе предусмотрена соответствующая санкция. В целом большинство поправок в законодательные акты связана с актуализацией используемой в них терминологии таможенного законодательства.

«Таким образом, можно констатировать, что новое таможенное законодательство облегчит ведение внешнеэкономической деятельности; позволит Казахстану максимально использовать транзитный и экспортный потенциал; в большей степени защитит и окажет поддержку отечественным предпринимателям», - подчеркнул в заключение Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Казахстанская правда