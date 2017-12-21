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Универсал Lamborghini Urus Sport Turismo: первые изображения

21 декабря 2017, 11:39

Мировая премьера нового спортивного внедорожника Lamborghini Urus продолжает будоражить умы независимых дизайнеров и свободных художников, которые готовы показать миру, как могут выглядеть новые модели итальянского бренда.

Представленная цифровая картинка Lamborghini Urus Sport Turismo, это работа известного бразильского дизайнера Kleber Silva, который опубликовал своё видение универсала на сайте Behance.

По задумке создателя, такая машина итальянской марки смогла бы составить конкуренцию недавно представленному универсалу Porsche Panamera Sport Turismo.

Отметим, что в настоящий момент итальянская компания Lamborghini не рассматривает возможность выпуска модели с кузовом Shooting Brake. Но, времена идут, всё меняется. Возможно, в будущем производитель задумает расширить свой модельный ряд за счёт более практичных автомобилей.

Via livecars


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