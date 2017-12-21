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Кто и сколько выделит средств на химическую кастрацию педофилов в РК

21 декабря 2017, 11:46

Всего в 2018 году на ее проведение медицинскими организациями выделят 9,629 миллиона тенге.

Постановлением правительства Казахстана от 7 декабря 2017 года «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» распределены суммы целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, сообщает Zakon.kz.

Как указывается, процедура осуществляется на основании решения суда.

Всего в 2018 году на ее проведение медицинскими организациями выделят 9,629 миллиона тенге.

Отметим, что больше всего средств предусмотрено в бюджете Карагандинской области - 1,936 млн тенге.


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