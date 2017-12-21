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Де Мистура присоединится к встрече по Сирии в Астане

21 декабря 2017, 11:47

Спецпосланник генсека ООН прибудет в столицу завтра утром.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу присоединится к переговорам в рамках Астанинского процесса по сирийскому урегулированию в столице Казахстана, сообщил журналистам руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает РИА Новости.

"Де Мистура прибудет в Астану завтра утром. Сегодня у него запланированы встречи в Москве", — сказал Жайнаков.

В Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии, делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана — начали технические встречи.

Фото: AP Photo / Xu Jinquan/Pool.


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