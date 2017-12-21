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Прекращено дело в отношении бизнесмена, пытавшегося спровоцировать взрыв на заправке

21 декабря 2017, 11:47

Таким образом мужчина хотел убить себя.

В Актобе прекращено уголовное дело в отношении мужчины, намеренно въехавшего в газозаправочную станцию, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев.

"Уголовное дело в отношении жителя Актобе, пытавшегося покончить жизнь самоубийством путем наезда на газозаправочную станцию, прекращено. Собственники заправочной станции сообщили об отсутствии ущерба, поскольку наезд не повлек существенных повреждений, а емкость с газом лишь сдвинулась с места. Расследование причин покушения на самоубийство не установило факта доведения до самоубийства, причиной явилось наличие финансовых проблем. Прокуратурой Актобе изучается законность принятого решения", - написал Жасулан Даулембаев.

Напомним, инцидент произошел 13 октября. В 5:20 утра в цистерну на газовой заправке влетела Toyota Hilux, за рулем которой находился 39-летний предприниматель. Известный в Актобе бизнесмен намеренно врезался в цистерну, чтобы спровоцировать взрыв и убить себя. Но газ не взорвался. Тогда мужчина достал нож и вновь попытался лишить себя жизни, порезав живот. Его с многочисленными травмами доставили в хирургическое отделение БСМП. Мужчина выжил.

фото: Kingisepp.ru


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