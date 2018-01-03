Напоминаем, что с 1 января 2018 года вводятся новые формы годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций), а также новые формы финансовой отчетности и правила их представления для государственных учреждений.

В частности, перечень годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций) утвержден приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года № 404, в который включены:

форма «Бухгалтерский баланс»;

форма «Отчет о прибылях и убытках»;

форма «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»;

форма «Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)»;

форма «Отчет об изменениях в капитале».

Следует отметить, что к каждой форме финансовой отчетности приводятся пояснения по их заполнению.

Для государственных учреждений новые формы финансовой отчетности и правила их представления утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468.

Формы финансовой отчетности для госучреждений включают в себя:

форму ФО-1 «Бухгалтерский баланс»;

форму ФО-2 «Отчет о результатах финансовой деятельности»;

форму ФО-3 «Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)»;

форму ФО-4 «Отчет об изменениях чистых активов/капитала»;

форму ФО-5 «Пояснительная записка к финансовой отчетности»;

форму ФО-6 «Бухгалтерский баланс при реорганизации».

Правила составления и представления финансовой отчетности устанавливают объем, периодичность, сроки и порядок составления и представления финансовой отчетности государственными учреждениями, содержащимися за счет республиканского и местных бюджетов, для целей их представления пользователям.

После вступления в действие указанных приказов признаются утратившими силу:

1. Приказ Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)».

2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 сентября 2012 года № 418 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

4. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2013 года № 501 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

5. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 588 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

6. Пункт 1 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 37 «О внесении изменений в приказы Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности» и от 15 декабря 2011 года № 636 «Об утверждении Единой методики и формата ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведение инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества в единые сроки».

7. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2017 года № 178 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».