В Алматы зафиксировали 5 случаев заражения холерой в ноябре

Опасную инфекцию завезли к нам из Индии.

5 случаев заражения холерой зафиксировали в Алматы только за ноябрь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

Опасную инфекцию завезли к нам из Индии. Среди зараженных - трое граждан Казахстана. На сегодня всех пациентов пролечили и выписали из больниц. Из-за участившихся завозов холеры в аэропорту усилена работа санитарно-контрольного пункта. Всех пассажиров, прибывающих из Индии, тщательно проверяют.

«Если среди них будут больные с подозрениями на холеру или другие лихорадки, то принимаются соответствующие профилактические меры. Ежедневно прибывает по 40-50 туристов из Индии, поэтому имеется опасность завоза карантинных инфекций. В том числе холеры из данной страны», - сказал руководитель отдела эпиднадзора за карантинными и особо опасными инфекциями ДООЗ г. Алматы Саят Кауметбаев.

Напомним, месяц назад в Алматы зафиксировали случай заражения холерой у местной жительницы. Болезнь обнаружили через два дня после прилета. Медики наблюдали и за другими пассажирами рейсов. В декабре подобных случаев пока не выявили.

Фото: Сайт Здоровья