Три женщины погибли в результате стрельбы в США

По имеющимся данным, женщины пытались скрыться от грабителей в момент нападения.

Три женщины погибли в результате стрельбы, которую устроили грабители, ворвавшиеся в их дом в американском городе Сент-Луис (штат Миссури). Об этом сообщает Associated Press, пишет RT.

По имеющимся данным, женщины пытались скрыться от грабителей в момент нападения.

После инцидента никто задержан не был.

Ранее в американском Кливленде произошла стрельба, в результате которой погиб один подросток и ещё пятеро получили ранения.

Фото: Begemot.media