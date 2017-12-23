Три женщины погибли в результате стрельбы в США
По имеющимся данным, женщины пытались скрыться от грабителей в момент нападения.
Три женщины погибли в результате стрельбы, которую устроили грабители, ворвавшиеся в их дом в американском городе Сент-Луис (штат Миссури). Об этом сообщает Associated Press, пишет RT.
По имеющимся данным, женщины пытались скрыться от грабителей в момент нападения.
После инцидента никто задержан не был.
Ранее в американском Кливленде произошла стрельба, в результате которой погиб один подросток и ещё пятеро получили ранения.
Фото: Begemot.media
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