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Вернуть в традиционную религию удалось около 250 алматинцев

23 декабря 2017, 00:41

Особое внимание было уделено местам продажи религиозной литературы и атрибутики. Сразу 18 незаконных точек удалось прикрыть в том числе благодаря бдительности горожан.

Вернуть в традиционную религию удалось почти 250 алматинцев. Всего приверженцев деструктивных направлений в уходящем 2017-ом выявили больше тысячи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

«В целом, за год по поступившим жалобам граждан было возбуждено 35 административных дел по 490 статье Административного кодекса Республики Казахстан. По отношению юридических и физических лиц, в том числе ряд представителей религиозных объединений. Общая сумма наложенного штрафа составила 3 201 000 тенге», - сказал руководитель Управления по делам религий Алматы Айдар Есенбеков.


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