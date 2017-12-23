Вторичное жилье в Казахстане подешевело примерно на 30%

Дешеветь квартиры от не первых хозяев будут и дальше, считают в Казахстанской федерации недвижимости.

Вторичное жилье стало доступнее и дешевле. С начала года цены снизились на треть, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

«Подкосили» ставки - доступные квадратные метры в новостройках. Но лишь в тех, которые реализуются через инструменты государственного финансирования, таких как программа «Нурлы жер». Дешеветь квартиры от не первых хозяев будут и дальше, считают в Казахстанской федерации недвижимости. Пока точного соотношения цены квадратного метра и года постройки нет. Но, то, что продавцы искусственно «раздувают» ставки - уже доказано.

«Корректировка в сторону понижения продолжается, стоимость, которая предусматривалась в сторону понижения, она находилась в коридоре до 30 процентов. На сегодняшний день есть в частном порядке случай, когда заявленная стоимость на порталах, на платформах, где продается недвижимость СМИ, и по совершению реальных сделок она на самом деле даже разнится в 50 процентов», - сказал президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

По прогнозам риелторов, такая тенденция продолжится и в следующем году. Четкие границы стоимости вторичного жилья должны определиться к осени. Сейчас же казахстанцев больше привлекают просторные квартиры в новостройках. Как правило, предложения от застройщиков включают все удобства для клиентов, от услуг охранных агентств вплоть до организации парковочного места. Но, уточняют маклеры, новое не значит дорогое. Доступность гарантирована инструментами государственных программ - это аренда с последующим выкупом, льготное кредитование и система жилищный сбережений.

«Мы видим оживление на рынке, в плане покупательского спроса, то есть отложенный спрос прошел, и покупатели на рынке себя очень свободно чувствуют, количество сделок увеличилось. + Каких-то экономических предпосылок для резкого снижения или увеличения цен нет. Рынок стабилен, никаких колебаний мы не предвидим на рынке недвижимости», - отметила директор агентства недвижимости Марина Грушина.

В среднем, на сегодня новая двухкомнатная квартира в Алматы стоит от 12 миллионов тенге, это примерно 240 тысяч тенге за квадратный метр. Жилье с такой же площадью, но уже со вторичного рынка и не в центре города, дороже на несколько миллионов.

«По вторичному жилью определенности опять же не будет, мы будем выходить на определенный какой-то ценовой горизонт - дно. От которой уже банки второго уровня могут уже на каких-то определенных основаниях на отчетах об оценке предоставлять ипотечные кредиты для участников рынка недвижимости. На сегодняшний день это один из тормозов, потому что сейчас только государственные программы, она идет по ипотеке. Остальные банки полностью закрыли практически ипотечное кредитование», - сказал президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

По данным Комитета статистики, в среднем, каждый месяц по стране регистрируется свыше 20 тысяч сделок купли-продажи. В сезон затишья, как правило - это начало года, эта цифра меньше на пару тысяч.