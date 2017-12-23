Китайцам предрекли массовое удушье из-за увлечения сахарными лампочками

В рамках флешмоба китайские пользователи сети демонстрируют на камеру попытки затолкнуть леденец в рот.

Китайцы увлеклись новым онлайн-флешмобом, в котором пытаются уместить во рту леденец в виде лампочки. Об этом сообщает lenta.ru.

По данным издания, жители Китая раскупили все имеющиеся в популярном интернет-магазине «сахарные лампочки» диаметром около шести сантиметров. Продавцы утверждают, что уже реализовали товар на 2,7 тысячи долларов (около 158 тысяч рублей).

В рамках флешмоба китайские пользователи сети демонстрируют на камеру попытки затолкнуть леденец в рот.

При этом врачи настоятельно рекомендуют прекратить распространение подобных роликов, поскольку подобные эксперименты могут стать причиной удушения и переломов челюсти. Кроме того, подобное увлечения могут оказаться смертельно опасными для диабетиков.

Врачи не впервые выступают против флешмобов в китайском сегменте интернета: в 2016 году китайцы повально увлеклись поеданием кукурузы, насаженной на дрель. Все происходящее они снимали на камеру. Вирусным оказался ролик, где китаянка во время прямого эфира лишилась части волос, которые намотались на дрель.

Фото: Pear video