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В Актау нашли на крыше мертвую 15-летнюю девушку

23 декабря 2017, 01:50

О причинах смерти подростка в ведомстве не сообщают в интересах следствия.

На крыше дома в Актау нашли мертвой 15-летнюю студентку колледжа, передает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

«Звонок в дежурную часть поступил 18 декабря примерно в 01:49. На место прибыли сотрудники криминальной полиции и следственной группы. По факту смерти девушки проводится досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК «Доведение до самоубийства», - сообщили в ДВД Мангистауской области.

По информации ведомства, студентку первого курса Мангистауского колледжа туризма обнаружили мертвой на крыше жилого дома в 8 микрорайоне 18 декабря. О причинах смерти подростка в ведомстве не сообщают в интересах следствия.

В колледже, где училась погибшая, рассказали, что девушка была общительной, у психолога не наблюдалась.

Неофициальные источники сообщают, что девушка повесилась на крыше. Погибшая, по сообщению источника, была подругой девушки, которая разбилась 7 мая, упав со скалы в 4А микрорайоне Актау.

Фото: Лада


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