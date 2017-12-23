В МИД РК подвели итоги восьмого раунда Астанинского процесса по ситуации Сирии

Следующую Международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане решено провести во второй половине февраля 2018 года.

В МИД РК подвели итоги восьмой Международной встречи по Сирии в Астане. Участники процесса согласовали документы в области мер доверия, а также выступили за полное искоренение терроризма и укрепление политического процесса в Сирии, передает Zakon.kz.

Результаты двухдневных переговоров представили на пленарной сессии, которую открыл министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Он назвал итоги встречи "весьма важными и содержательными" для дальнейшей стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации в Сирии.

"Астанинский процесс осуществляется при непосредственной поддержке Президента Нурсултана Назарбаева и представляет собой уникальный, всеобъемлющий формат, приемлемый для всех заинтересованных сторон", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РК и подвел основные итоги 12 месяцев действия режима прекращения боевых действий.

Казахстанская сторона приветствует принятие Совместного заявления стран-гарантов Астанинского процесса - Ирана, России и Турции - по итогам восьмой встречи. Существенным прогрессом в переговорах стало согласование гарантами «Положения о Рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», а также «Совместного заявления о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО».

Именно на важность конкретных результатов в гуманитарной сфере и в области укрепления мер доверия, каковыми могут стать освобождение содержащихся в заключении сирийских граждан, обращал внимание Президент РК, принимая у себя глав делегаций стран-гарантов и наблюдателей в ходе предыдущего раунда Астанинского процесса. Сегодня появилась надежда, что и правительство, и вооруженная оппозиция в Сирии сделают шаги навстречу друг другу, для чего требуются согласованные действия и стран-гарантов в данном направлении. Наряду с этим, на данном этапе особую актуальность приобретает предоставление международным гуманитарным миссиям свободного доступа для доставки помощи нуждающемуся населению, в том числе в зонах де-эскалации, созданных в результате Астанинского процесса. На днях Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН поддержал соответствующую резолюцию этого главного органа всемирной организации.

В итоговом документе восьмого раунда высказана решимость «продолжить сотрудничество в интересах полной и окончательной ликвидации ИГИЛ*, «Джабхат Ан-Нусры»* и других террористических организаций». Стороны продолжат скоординированные меры для обеспечения необратимости тенденции к снижению насилия. Подчеркнута важность дальнейших усилий по укреплению режима прекращения огня и обеспечению эффективного функционирования всех четырех зон деэскалации.

Страны-гаранты намерены тесно взаимодействовать в рамках подготовки и созыва Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года с участием представителей всех сегментов сирийского общества. Заявление по итогам восьмой Астанинской встречи призывает представителей Правительства САР и оппозиции, «приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру сирийского государства, к активному сотрудничеству». С этой целью три страны-гаранта проведут специальную подготовительную встречу в Сочи 19-20 января 2018 года.

При этом подчеркивается, что Конгресс сирийского национального диалога рассматривается как «инициатива, направленная на придание импульса переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и способствующая достижению межсирийских договоренностей на основе взаимного согласия».

Следующую Международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане решено провести во второй половине февраля 2018 года.

В Астанинском процессе принимают участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий – Ирана, России и Турции, правительства Сирийской Арабской Республики и сирийской вооруженной оппозиции, делегация ООН во главе со Специальным представителем по Сирии Стаффаном де Мистура, а также представители Иордании и США в качестве наблюдателей.

* - террористические организации, запрещенные в РК

Фото: МИД РК