В ЮКО повышают активность населения в рамках программы «Рухани жаңғыру»

По реализаций программы «Рухани жаңғыру» в Южно-Казахстанской области ведутся работы по 4 подпрограммам спецпроекта «Туған жер»: «Тәрбие және білім», «Атамекен», «Рухани қазына», «Ақпарат толқыны», сообщает Zakon.kz.

Вышеуказанные 4 подпрограммы состоят из 10 базовых направлении. На сегодняшний день по 10 базовым направлениям реализуется 19 проектов, 207 мероприятий. А также, реализованы 365 проектов на средства меценатов.

Цель подпрограммы «Атамекен» является повышение гражданской ответственности и социальной активности населения, направленных на конкурентоспособность, прагматизм каждого казахстанца, местных сообществ и эволюционное развитие общества.

Задача подпрограммы является развитие гражданских инициатив, направленных на решение актуальных социальных вопросов регионального уровня.

Приоритеты подпрограммы: объединение усилий граждан, НПО, общественных организаций, волонтеров, меценатов, бизнес-структур, государственных органов для решения актуальных вопросов местного сообщества; снижение уровня патерналистских настроений в обществе; повышение роли НПО в социальной модернизации и мобилизации активности граждан; активизация местного сообщества на решение социальных вопросов регионов.

Подпрограмма «Атамекен» реализауется по 2 базовым направлениям:

«Әлеуметтік бастамалар картасы»; «Жомарт жүрек».

На сегодняшний день по базовому направлению «Әлеуметтік бастамалар картасы» реализовано 7 подпроектов: «Еріктілер корпусы», «Табысқа апарар жол», «Сенімді болашақ», «Аялы алақан», «Білімге бастар жол», «Жас кәсіпкерлер мектебі», «Алтын ұям» без привлечения средств местного бюджета, по которым проведено более 300 мероприятий.

Средствами меценатов по подпроекту «Демеушілер тарапынан әлеуметтік қолдау» завершено 365 объектов (по отраслям: образование - 50, спорт - 61, культура - 33, инфраструктура - 52, социальные объекты - 169).

Для стимулирования молодежи к выполнению полезных дел и расширения мировоззрения молодежи с июня 2017 реализуется проект «Еріктілер корпусы».

В целях пропаганды здорового образа жизни, реализуется проект «Сенімді болашақ». На данный момент в области были проведены акции «Аймақтарды абаттандыру және көгалдандыру», «Біз зиянды әдеттерден аулақпыз».

В сентябре 2017 года запущен проект «Аялы алақан», для обеспечения необходимым детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями. Проведены благотворительные концерты, акции с участием деятелей исскуств.

С сентября 2017 года стартовал проект «Кәсіпкерлік мектебі». Первый этап конкурса (городской, районный) проводился в районных центрах и городах южного региона.

Был запущен проект «Алтын ұям» для стимулирования выпускников к оказанию помощи родной школе. Встречи с выпускниками проведены в мае месяце 2017 года.

Фото: BNews.kz