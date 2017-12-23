Казахстанских пятиклассников заставили читать "гейскую" сказку

Произведение, представленное в новом учебнике литературы для пятого класса, вызывает усмешки, шутки и недоумение у школьников Актобе, пишет Zakon.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".





Учителя также задаются вопросом: зачем «Сказку о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери» включили в школьную программу?

Об авторе ее, Василии Андреевиче Жуковском, реформаторе русского поэтического языка, наставнике Пушкина и будущего царя Александра II, при жизни ходило немало толков. Нынешние исследователи биографии Василия Андреевича заявляют смело: поэт был гомосексуалом, а прозвище имел - «Светлана».

Не целуй мальчика

С первого взгляда история Ивана-царевича не таит в себе ничего необычного для волшебной сказки. Иван попадает в царство Кощея, там встречает одну из его дочерей – Марью. Влюбляется в нее. Вскоре Иван и Марья бегут из подземного кощеева царства. На пути у них возникает последнее препятствие - «город прекрасный». «Ивану-царевичу смерть захотелось в этот город заехать. «Иван-царевич, — сказала Марья-царевна, — не езди; недаром вещее сердце ноет во мне: беда приключится», - пишет Жуковский. Иван уговаривает: мол, только на минутку заеду – туда и назад. Марья все-таки отпускает его, но предупреждает: «Будь осторожен: царь, и царица, и дочь их царевна выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец будет; младенца того не целуй: поцелуешь — забудешь тотчас меня; тогда и я не останусь на свете, с горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги, буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий день не придешь... Но прости, поезжай».

В кого влюбился?

Не вернулся Иван-царевич на третий день. Забыл о предостережении любимой. Поцеловал мальчика. Вот как ошарашивает Жуковский нынешних школьников: «Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна; выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка, живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился прямо в руки Ивану-царевичу; он же его красотою так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки начал его целовать; и в эту минуту затмилась память его, и он позабыл о Марье-царевне».

Решилась на суицид

Дальнейшие события еще более чудные – Марья-царевна с горя решает покончить с собой. Причем весьма странным способом. Она превращается в голубой цветок. При этом произносит: «Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет кто-нибудь в землю меня», — сказала она, и росинки слез на листках голубых заблистали». К счастью, попытку суицида предотвращает некий старик. Он выкапывает голубой цветочек и уносит домой – поливает растеньице и всячески ухаживает за ним. Вскоре Марья открывается старику, вернувшись в человеческий образ. А старик сообщает о том, что ее любимый Иван-царевич женится.

На ком женится?

К сожалению, Жуковский не уточняет, даже намека не дает – с кем решил скрепить узы брака Иван-царевич. Для большинства школьников вывод очевиден – он женится на мальчике, видимо, к тому времени уже подросшем.

Марья-царевна решает-таки побороться за свою любовь. Проникает на свадебный пир, подсылает Ивану голубку. Птичка напоминает царевичу, о том, что он бросил Марью. После этого щебетанья ум возвращается к Ивану. «Он вскочил, как безумный, и кинулся в дверь, а за дверью Марья-царевна стоит уж и ждет», - описывает Жуковский. Сказка завершается традиционным бракосочетанием – свадьбой Ивана и Марьи.

Ай да Пушкин

Некоторые читатели, боюсь, будут возмущены: «Журналистам больше писать не о чем? К классикам «прикопались», может, еще и Пушкина изымем из учебной программы?»

Сюжет написанной Пушкиным в 22 года сатирической поэмы «Гавриилиада» многих повергнет в «священный» ужас. Описание сношений Адама и Евы в раю – это цветочки. Девственность Марии (девы) Пушкин объясняет проблемами с потенцией у ее мужа, старого Иакова. По ходу действа Мария вступает в интимную связь с Сатаной и архангелом Гавриилом. А завершается творение классика актом зоофилии: к Марии, к тому времени уже уставшей от утех, с небес спускается сам Бог в виде голубя… Знать такого Пушкина школьникам явно рано.

Актюбинские учителя объясняют, что в советских учебниках этой истории не было. Впервые в Казахстане в курс 5-го класса ее ввели в 2003 году. Педагоги и родители тогда возмущались. Вскоре выпустили новые учебники – уже без сказки. Но в учебник, изданный в 2017 году, странноватую сказочку вновь вставили.

Фото: Актобе Таймс