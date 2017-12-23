Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Турции появится первая кошачья деревня

23 декабря 2017, 06:55

Её обитателями станут в первую очередь уличные и больные животные, которые смогут найти здесь приют, уход и даже нового хозяина.

Специальная деревня для кошек появится в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, передаёт Лайф.

На площади около 600 квадратных метров местные власти планируют обустроить настоящие коттеджные дома в стиле бунгало, где смогут найти приют, лечение и необходимый уход до 200 хвостатых.

Специальные службы по отлову бездомных животных смогут привозить в деревню новых обитателей с улицы. Найдётся здесь место и для больных животных.

Власти надеются, что кошачья деревня станет обязательным пунктом для посещения заядлых кошатников. Животных можно будет навестить, поиграть с ними, а также забрать домой понравившегося питомца.

Фото: Pikabu


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...