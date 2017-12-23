В Турции появится первая кошачья деревня
Её обитателями станут в первую очередь уличные и больные животные, которые смогут найти здесь приют, уход и даже нового хозяина.
Специальная деревня для кошек появится в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, передаёт Лайф.
На площади около 600 квадратных метров местные власти планируют обустроить настоящие коттеджные дома в стиле бунгало, где смогут найти приют, лечение и необходимый уход до 200 хвостатых.
Специальные службы по отлову бездомных животных смогут привозить в деревню новых обитателей с улицы. Найдётся здесь место и для больных животных.
Власти надеются, что кошачья деревня станет обязательным пунктом для посещения заядлых кошатников. Животных можно будет навестить, поиграть с ними, а также забрать домой понравившегося питомца.
Фото: Pikabu
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