Казах стал лучшим сотрудником в компании Black Star

Аблай Кайржанов стал лучшим сотрудником года в продюсерской компании Black Star, основателем и владельцем которой является Тимати, сообщает Zakon.kz.

Молодой режиссер из Астаны рассказал об этом в Instagram.

"В связи с большой занятостью на работе под конец года, у меня только дошли руки поделиться с вами хорошими новостями! Я даже не ожидал, что стану лучшим сотрудником года, но чтобы еще и получить такой подарок! Это очень приятно, спасибо за доверие. Я хочу выразить огромную благодарность всему руководству ГК Black Star, а так же генеральному директору @globalstarrussia - @udmurtofficial. Дальше больше!!!", - написал Аблай.

Ему вручили сертификат на автомобиль.

Фото: Instagram



