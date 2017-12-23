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Казах стал лучшим сотрудником в компании Black Star

23 декабря 2017, 07:09

Ему вручили сертификат на автомобиль.

Аблай Кайржанов стал лучшим сотрудником года в продюсерской компании Black Star, основателем и владельцем которой является Тимати, сообщает Zakon.kz.

Молодой режиссер из Астаны рассказал об этом в Instagram.

"В связи с большой занятостью на работе под конец года, у меня только дошли руки поделиться с вами хорошими новостями! Я даже не ожидал, что стану лучшим сотрудником года, но чтобы еще и получить такой подарок! Это очень приятно, спасибо за доверие. Я хочу выразить огромную благодарность всему руководству ГК Black Star, а так же генеральному директору @globalstarrussia - @udmurtofficial. Дальше больше!!!", - написал Аблай.

Ему вручили сертификат на автомобиль.

Фото: Instagram


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