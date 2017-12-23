Главному тренеру "Астаны" предложили работу за 1,5 миллиона долларов
23 декабря 2017, 07:28
У болгарского наставника есть еще одно заманчивое предложение от какого-то клуба или сборной.
Болгарский сайт Blitz.bg поделился инсайдерской информацией о будущем главного тренера «Астаны» Станимира Стоилова, сообщает Sports.kz.
По информации издания, у болгарского наставника есть еще одно заманчивое предложение от какого-то клуба или сборной, которые не называются.
«Помимо „Астаны“ и национальной сборной Казахстана, у Станимира Стоилова есть и третий вариант продолжения карьеры. Если соглашение будет оформлено, тренер будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год. Днем станет ясно, как будет развиваться его карьера», — пишет сайт.
Фото: SPORTS.KZ
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