Свободный ввоз авто из России в Казахстан открывать не станут

Ограничения по экологическому классу и ряд других требований, действующих сегодня, останутся неизменными и в 2018 году.

В последнее время в соцсетях начали распространяться слухи о том, что с 1 января 2018 года после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС из России и других стран Экономического союза можно будет ввозить в Казахстан автомобили без ограничения по экологическому классу и т. д. То есть повторится ситуация трёхлетней давности, когда с 1 января 2015-го отменили НДС для ввозимых из Евразийского союза авто, а также заработал Технический регламент ТС «О безопасности колёсных транспортных средств» и из России в РК хлынул поток машин. Продажи в автосалонах Казахстана резко упали, вторичный рынок наполнился б/у автомобилями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Колеса.kz.

Примерно полгода спустя Министерство по инвестициям и развитию РК, спасая местный автопром, издало приказ № 342 «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан». Документ запрещал постановку на учёт в РК машин экологического класса ниже чем Евро-4, а также не оборудованных АБС, фронтальными подушками безопасности, системой крепления детских кресел ISOFIX и дневными ходовыми огнями. И наконец, ввоз авто из ЕАЭС буквально полностью перекрыли утильсбором и повышением ставок сбора за первичную регистрацию.

С принятием Таможенного кодекса ЕАЭС никаких изменений не произойдёт. И все ограничения, действующие сегодня, в 2018 году останутся в силе, пояснили в Министерстве по инвестициям и развитию РК, а также в Министерстве энергетики.

Таким образом, вопрос можно считать закрытым до тех пор, пока законодательство снова не захотят подкорректировать.

Фото: kolesa.kz