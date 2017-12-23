В ЮКО изучают культурно-географический пояс святынь Казахстана

По реализаций программы «Рухани жаңғыру» в Южно-Казахстанской области ведутся работы по 4 подпрограммам спецпроекта «Туған жер»: «Тәрбие және білім», «Атамекен», «Рухани қазына», «Ақпарат толқыны», сообщает Zakon.kz.

Целью и задачей подпрограммы «Рухани Қазына» является сохранение национально-культурной идентичности путем развития исторического сознания народа Казахстана, изучения культурно-географического пояса святынь Казахстана и популяризации казахстанской культуры.

Приоритеты подпрограммы: увеличение доли музеев, театров, библиотек с целью популяризации культурного наследия; пропоганда духовных ценностей; создание виртуальной карты святых мест ЮКО.

Подпрограмма «Рухани қазына» реализуется в рамках 3 базовых направлений: «Туған жер – туған ел»; «Қасиетті Қазақстан»; «Заманауи Қазақстандық мәдениет».

На сегодняшний день проведено 16 мероприятий, в частности по базовым направлениям «Туған жер – туған ел» 13 мероприятий, «Қасиетті Қазақстан» 3 мероприятия.

В рамках подпроекта «Туристические маршруты» 15-16 ноября 2017 года в городе Шымкент проведен международный форум «Ontustik tourism INVEST-2017», ярмарка «Silk Road fair». В работе мероприятии приняли участие международные организаций и эксперты туристической индустрии, где обсуждались вопросы развития туристического потенциала, привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты туристской отрасли региона и другие проблемные вопросы.

В 2017 году стартовал подпроект «Ажарлы үй – ырысты», который реализуется в весенние и осенние периоды. В рамках данного проекта в районах, городах более 797 активных молодых волонтеров, с целью благоустройства населенных пунктов, помогли 786 семьям нуждающимся в помощи. Они помогали очищать дворы, красить заборы, ворота.

На сегодняшний день были сняты и представлены общественности фильмы «Отырарды қорғау» и «Күш атасы – Қажымұқан».

Фото: Вечерний Алматы