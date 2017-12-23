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Драка двух коал посреди шоссе попала на видео

23 декабря 2017, 08:26

Из-за стычки на шоссе образовалась пробка.

В интернете появилось видео, на котором две коалы борются посреди дороги в Австралии, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел неподалеку от города Аделаида на юге страны. По словам автора ролика, из-за стычки на шоссе образовалась пробка. Водители пытались прогнать коал автомобильными гудками, однако те никак не реагировали. В итоге, устав сражаться, коалы сами покинули проезжую часть.

Видео активно обсуждают в YouTube. "Поразительная уверенность в себе!", — написал пользователь с ником Erin Dewan. "Даже самые милые животные выходят из себя в это время года", — прокомментировал ролик Kould B. "Извините, я опоздал на работу, потому что мне помешали две борющиеся коалы", — иронизирует fragglepuppies.

Фото: da-nu.ru


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