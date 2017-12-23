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Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР

23 декабря 2017, 08:46

Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 15 человек.

Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно и получила номер 2379. В этом году СБ ООН уже в третий раз ужесточил санкции против Пхеньяна, сообщает РИА Новости.

Новые меры расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезают возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 15 человек (среди них представители шести банков за рубежом и "руководитель программы развития оружия массового поражения" Ким Йон Вик) и всего министерства народных вооруженных сил. Несмотря на то, что голосование по документу было назначено накануне в четверг, редактирование отдельных его положений продолжалось вплоть до заседания.

Резолюция предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года". Изменения в этом пункте были сделаны, по словам зампостпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова, по настоянию РФ: изначально давался срок в 12 месяцев на высылку рабочих. При этом правки были внесены "в последнюю минуту".

Фото: © AP Photo / United Nations/Kim Haughton


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