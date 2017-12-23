Незаконность медосмотра при обмене "прав"

Медосмотр проходят только те, кто меняет водительские удостоверения, у которых истек срок действия.

Согласно пп.1 п.1 ст.29 Закона РК «О дорожном движении», медицинский осмотр проводится только в трех случаях:

· лица, претендующего на получение права управления транспортными средствами,

· повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств,

· водителя механических транспортных средств при обмене водительского удостоверения в связи с окончанием срока его действия.

Первый случай, это когда гражданин желает получить в первый раз водительское удостоверение. Это конечно, очень обоснованно и не вызывает вопросов.

Второй случай касается водителей, выполняющих перевозки пассажиров, опасных грузов, достигших пятидесятилетнего возраста и водителей-инвалидов

И самый интересный, это третий случай. Медосмотр проходят только те, кто меняет водительские удостоверения, у которых истек срок действия. А это означает, что если водитель меняет действующее удостоверение, то он не ОБЯЗАН проходить медосмотр.

И еще очень важная вещь. В пп.1 п.1 ст.29 Закона РК «О дорожном движении» говорится о трех видах медосмотра. Первый медосмотр проводится в отношении тех, кто первый раз получает «права», второй - повторного медосмотр и третий – тех, кто меняет просроченные «права».

И если Правила первого и второго медосмотра согласно ст. 12 Закона «О дорожном движении» разрабатывает и утверждает Минздрав, то правила прохождения третьего медосмотра (при обмене «прав») не утверждаются Минздравом. То есть, на медосмотр при обмене «прав» не распространяются Правила медосмотра, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 марта 2013 года № 166. И вообще выходит, медосмотр при обмене «прав» не регулируется никакими правилами.

Из всего вышеизложенного можно сделать два вывода:

Первый вывод. Согласно закону, медосмотр при обмене действующих «прав» не проводится, а значит, незаконными являются требования о представлении медсправки при обмене «прав», у которых не истек срок действия.

Второй вывод. Ввиду отсутствия Правил медосмотра при обмене «прав» с истекшим сроком действия, и такой медосмотр не должен проводиться. То есть, при обмене просроченных «прав» не должна представляться медсправка.

Так как, на практике при обмене действующих и просроченных водительских удостоверений, требуют представления медсправки, то такие требования являются незаконными.

Фото: Медицинский центр Алматы