Жители Усть-Каменогорска пожаловались на то, что горячая вода пахнет бензином

Жители 19-го жилого микрорайона и поселка имени Куленова обратились в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» с жалобой на плохое качество горячей воды. Лабораторные исследования коммунальщиков показали, что вода в норме, а в возникновении запаха бензина виноваты нечестные потребители, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

На официальной страничке акимата города появилась публикация, в которой администрация отчиталась об исследовании, проведенном по жалобе жителей областного центра.

«Нефтесодержащих продуктов в воде обнаружено не было. Обследование тепловых сетей и источника «Котельная№2» не выявило причин, оказывающих негативное влияние», — сообщается на страничке.

В свою очередь в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» считают, что это вина потребителей, которые самостоятельно подключаются к центральной и внутренней сети теплоснабжения.

«Происходит переоборудование систем теплопотребления многоквартирных жилых домов, меняются типы, марки отопительных приборов, марка трубопроводов, что происходит без согласования с энергоснабжающей организацией. Установка производится без грязевиков, фильтров и оказывает негативное влияние на качество теплоносителя. Температура в трубах в морозы порой превышает 100 градусов. Отсутствие регуляторов температуры, регулирующей арматуры оказывает негативное воздействие на материалы трубопроводов, уплотнений, на состояние санитарно-технического оборудования и соединительных элементов», — добавили на странице.

Фото: Syr.de