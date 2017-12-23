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Суббота в Казахстане пройдет без осадков

23 декабря 2017, 09:31

Местами возможен туман, на юге и юго-востоке – гололед, на северо-западе - метель.

На большей части нашей республики будет сохраняться погода без осадков, лишь с прохождением фронтальных разделов по западу, по юго-востоку, югу и ночью по востоку республики ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами возможен туман, на юге и юго-востоке – гололед, на северо-западе - метель.

В Костанайской, Актюбинской областях прогнозируют метель, днем ветер 15-20 м/с, ночью в Костанайской области – туман.

В Жамбылской, Кызылординской областях ожидается туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области местами туман, днем в районе Жаланашколя ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, ночью в Восточно-Казахстанской, утром в Карагандинской областях - туман.

В Астане днем: ясно, -10°

В Алматы днем: преимущественно облачно, -1°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Gismeteo


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