В Южно-Казахстанской области ведутся работы по 4 подпрограммам спецпроекта «Туған жер»: «Тәрбие және білім», «Атамекен», «Рухани қазына», «Ақпарат толқыны», сообщает Zakon.kz.

В целях образования конкурентноспособной, прагматичной, сильной, патриотичной и активной единой нации подпрограмма «Тәрбие және білім» формирует фундамент успешного будущего которой являются воспитание и знание.

Задачами подпрограммы являются привлечение к реализации программы преподавателей, учащихся, родителей, бизнес-структуры, общественных институтов, планирование, руководство реализацией, мониторинг, дополнение и завершение подпроектов и мероприятий.

Приоритеты подпрограммы: воспитание здорового прагматизма и практическое применение знаний в жизни; внедрение проектной деятельности в образовательный процесс; доступ к мировым знаниям.

Подпрограмма «Тәрбие және білім» осуществляется по 3 базовым направлениям: «Өлкетану»; «Саналы Азамат»; «Отаным - тағдырым».

На сегодняшний день реализовано 18 подпроектов, 53 мероприятий. Из них, по базовым направлениям «Отаным - тағдырым» - 5 подпроектов, 14 мероприятий, «Өлкетану» - 4 подпроекта, 15 мероприятий, «Саналы Азамат» - 9 подпроекта, 24 мероприятий.

В рамках подпроекта «Айналаға қара» более 100 учеников приняли участие в мероприятии «Одна неделя в деревне» и «Одна неделя в городе», с целью ознакомления сельских детей с городской жизнью и городских детей с сельской жизнью.

В рамках проекта «Дарындылар елі» в 2017 году проведены мероприятия «Алтын қазына», «Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам», «Менің бастауым - менің Отаным үшін». Обладатели призовых мест приняли участие в республиканском конкурсе, где они завоевали ІІ место.

По подпроекту «Менің Отаным - Қазақстан» проведены областное водное соревнование «Ақ желкен», областной слет молодых экологов «Менің денсаулығым-менің болашағым-менің экологиям», областное туристическое соревнование «Ұлы дала ұландары».

На исполнение программы «Рухани жаңғыру» на 2018 год планируется реализация 48 подпроекта.

По подпрограмме «Тәрбие және білім» планируется реализация подпроекта «Туған жер. Туған ел. Туған глобал» направленный на повышение детской любви к родной земле.

Фото: mk.edu-kost.kz