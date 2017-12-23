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Цена на нефть марки Brent превысила $65 за баррель

23 декабря 2017, 10:08

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,35 доллара

Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает МИА «Казинформ».

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,35 доллара, до 65,25 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,11 доллара, до 58,47 долларов за баррель.

Фото: inform.kz


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