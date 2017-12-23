Ложь - Торегали Тореали прокомментировал видео конфликта с пожилым человеком
На кадрах Торегали Тореали со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.
Певец Торегали Тореали прокомментировал видео, якобы снятого на его концерте, сообщает Zakon.kz.
Ранее в Сети появилось видео, якобы с концерта казахстанского певца. На кадрах Торегали Тореали со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.
Чуть позже артист опубликовал на своей странице в Instagram пост с изображением слова: "ложь".
Фото: kipyat.com
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