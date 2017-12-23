Ложь - Торегали Тореали прокомментировал видео конфликта с пожилым человеком

На кадрах Торегали Тореали со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.

Певец Торегали Тореали прокомментировал видео, якобы снятого на его концерте, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Сети появилось видео, якобы с концерта казахстанского певца. На кадрах Торегали Тореали со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.

Чуть позже артист опубликовал на своей странице в Instagram пост с изображением слова: "ложь".

Фото: kipyat.com