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В Чили в результате схода селя погибли не менее 15 человек

23 декабря 2017, 10:29

Всего пострадали или разрушены порядка 200 домов.

Число жертв селевого потока, сошедшего с гор в области Лос-Лагос в Чили, составило не менее 15 человек, сообщает РИА Новости.

По сообщению пожарной службы Чили, в пятницу из-под обломков дома в поселке Вилья-Санта-Лусия было извлечено тело маленькой девочки. Вместе с ней число жертв трагедии достигло 15 человек.

Сход селя стал следствием проливных дождей. Всего пострадали или разрушены порядка 200 домов. Стихия нарушила подачу воды и электроэнергии, сейчас аварии ликвидированы, связь с "большой землей" восстановлена.

Ранее президент страны Мишель Бачелет объявила данную область зоной стихийного бедствия.

Фото: © РИА Новости


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