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В ЮКО в 2018 году проведут международную ярмарку

23 декабря 2017, 11:09

Основная цель проекта - развитие спортивных видов туристической отрасли.

В Южно-Казахстанской области по подпрограмме «Рухани қазына» в 2018 году планируется реализация следующих подпроектов: в первом полугодии 2018 года планируется проведение международной ярмарки и во втором полугодии форума «Ontustik tourism-2018»; в августе 2018 года планируется проведение фестиваля «Наши горы» за счет местного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Основная цель проекта - развитие спортивных видов туристической отрасли; по проекту «Бабалар мұрасы ізімен» – планируется обогатить коллекцию рукописей региональной научной библиотеки «Отырар»; по подпрограмме «Ақпарат толқыны» планируется проведение 2 мероприятий: ток-шоу «Нан қасиеті», мото экспедиция «Аңызға толы атаулар».

В образовательных учреждениях ЮКО проведено 1036 открытых уроков по тематике «Рухани жаңғыру», с участием 640 тысяч школьников и студентов.

В рамках проекта «Өлкетану» организованы и проведены экскурсии 32,7 тысяч школьникам и студентам по историческим и святым местам области.

Фото: Atameken Business Channel


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