БРК продолжает поддерживать казахстанские проекты в обрабатывающей промышленности

АО «Банк развития Казахстана» продолжает поддерживать казахстанские проекты в обрабатывающей промышленности в рамках реализации новой экономической политики «Нурлы Жол» и Плана совместных действий правительства и НБ РК. Кредитные средства предоставлены из Национального фонда, сообщает Zakon.kz.

В программе участвуют банки второго уровня (БВУ), с которыми БРК заключил кредитные соглашения. Кредитуются более 20 сфер, включая производство продуктов питания, одежды, бумажных изделий, компьютеров, электронной и оптической продукции, электрического оборудования, автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, мебели.

Полный перечень сфер обрабатывающей промышленности для финансирования проектов можно посмотреть здесь.

Условия кредитования для конечных заемщиков, утвержденные постановлением правительства, следующие.

По первому траншу: номинальная ставка вознаграждения - не более 6% годовых, срок кредитования - до 10 лет, валюта займа – тенге, льготный период по оплате основного долга - 24 месяца, лимит финансирования на одного заемщика до - 5 миллиардов тенге.

По второму траншу: номинальная ставка вознаграждения - не более 6% годовых, срок кредитования - до 10 лет, валюта займа – тенге, лимит финансирования на одного заемщика - до 5 миллиардов тенге, целевое использование - кредитование новых проектов и рефинансирование действующих инвестиционных займов, а также пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих займов, выданных на цели пополнения оборотных средств, льготный период по оплате основного долга - не более 24 месяцев.

Список банков-партнеров, а также лимиты финансирования на каждый банк, можно посмотреть здесь.

По первому траншу на 1 ноября 2017 года 13 банками второго уровня было одобрено 40 проектов субъектов СКП в обрабатывающей промышленности на общую сумму 52 797,1 млн. тенге (105,6% средств) с учетом вторичного освоения средств. Профинансировано 39 проектов на общую сумму 51 573,5 млн. тенге (103,1% средств) с учетом вторичного освоения средств.

По второму траншу на эту же дату, 12 банками второго уровня одобрено 62 проекта субъектов СКП в обрабатывающей промышленности на сумму 60 570,1 млн. тенге (121,1% средств) с учетом вторичного освоения. Начато финансирование 61 проекта на сумму 56 887,9 млн. тенге (113,8% средств) с учетом вторичного освоения.

Фото: 7kun.kz