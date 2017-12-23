Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Усть-Каменогорске произошло смертельное ДТП

23 декабря 2017, 11:41

По информации очевидцев, ДТП случилось при спуске с мостика неподалеку от УМЗ.

Утром на объездной дороге в сторону Защиты в Усть-Каменогорске произошла автоавария - столкнулись две иномарки, передает МИА «Казинформ».

По информации очевидцев, ДТП случилось при спуске с мостика неподалеку от УМЗ. На этом участке дороги как раз установлен знак ограничения максимальной скорости.

Оба автомобиля практически не подлежат восстановлению. Свидетели уверяют, что есть погибшие. На месте работают полицейские, в рамках следствия информацию не разглашают. Известно, что возбуждено уголовное дело, виновников случившегося не называют.

Фото: inform.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...