В Усть-Каменогорске произошло смертельное ДТП
По информации очевидцев, ДТП случилось при спуске с мостика неподалеку от УМЗ.
Утром на объездной дороге в сторону Защиты в Усть-Каменогорске произошла автоавария - столкнулись две иномарки, передает МИА «Казинформ».
По информации очевидцев, ДТП случилось при спуске с мостика неподалеку от УМЗ. На этом участке дороги как раз установлен знак ограничения максимальной скорости.
Оба автомобиля практически не подлежат восстановлению. Свидетели уверяют, что есть погибшие. На месте работают полицейские, в рамках следствия информацию не разглашают. Известно, что возбуждено уголовное дело, виновников случившегося не называют.
Фото: inform.kz
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