В Усть-Каменогорске произошло смертельное ДТП

По информации очевидцев, ДТП случилось при спуске с мостика неподалеку от УМЗ.

Утром на объездной дороге в сторону Защиты в Усть-Каменогорске произошла автоавария - столкнулись две иномарки, передает МИА «Казинформ».

По информации очевидцев, ДТП случилось при спуске с мостика неподалеку от УМЗ. На этом участке дороги как раз установлен знак ограничения максимальной скорости.

Оба автомобиля практически не подлежат восстановлению. Свидетели уверяют, что есть погибшие. На месте работают полицейские, в рамках следствия информацию не разглашают. Известно, что возбуждено уголовное дело, виновников случившегося не называют.

Фото: inform.kz