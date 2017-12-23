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Девушке, которую поджег отец, срочно нужна кровь

23 декабря 2017, 12:01

Добровольцам нужно обратиться в областной центр крови в городе Каскелен.

18-летней Аружан, которая стала жертвой поджога, требуется кровь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Об этом сообщил родственник Дидар Сакалов. По его словам, у Аружан Канат обожжено 90 процентов поверхности тела. Она находится в реанимации Илийской центральной больницы Алматинской области.

Добровольцам нужно обратиться в областной центр крови в городе Каскелен.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря житель Алматинской области совершил самоубийство, устроив пожар, в результате которого в огне погиб он сам и его сын. Дочь находится в тяжелом состоянии.

Фото: скриншот


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