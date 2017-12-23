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В Мангистауской области задержана сотня иностранных рабочих

23 декабря 2017, 12:20

В настоящее время ведется допрос задержанных.

Сотрудники управления миграционной полиции ДВД Мангистауской области провели спецоперацию в Курыке и задержали порядка 100 иностранных граждан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал «Лада».

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что специальная операция была направлена на выявление фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.

По итогам проведенных проверок задержаны порядка 100 граждан соседнего государства.

«Наши сотрудники выехали в Курык для проверки. Сейчас ничего сказать не можем. Всю информацию можно запросить 25 декабря», - сообщили в управлении миграционной полиции ДВД Мангистауской области.

В настоящее время ведется допрос задержанных.

Фото: iwep.kz


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