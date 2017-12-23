На трассе Алматы-Хоргос перевернулись две фуры

В Алматинской области произошло серьезное ДТП с участием двух фур, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДВД Алматинской области инцидент подтвердили.

Авария произошла на 30 км трассы Алматы-Хоргос.

Volvo двигался в сторону Алматы. Из-за сильного тумана и гололеда, водитель потерял управление. Грузовик занесло, он ударился об отбойники и перевернулся. На место прибыли сотрудники ЧС.

В это время по этой же трассе ехал другой грузовик MAN, водитель которого, увидев аварию, замешкался, потерял управление, зацепил автобус ЧС и легковую машину. Из-за гололеда поврежденный большегруз смог остановиться только в 150 метрах от места ДТП.

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