На трассе Алматы-Хоргос перевернулись две фуры
Столкновение произошло из-за гололеда.
В Алматинской области произошло серьезное ДТП с участием двух фур, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДВД Алматинской области инцидент подтвердили.
Авария произошла на 30 км трассы Алматы-Хоргос.
Volvo двигался в сторону Алматы. Из-за сильного тумана и гололеда, водитель потерял управление. Грузовик занесло, он ударился об отбойники и перевернулся. На место прибыли сотрудники ЧС.
В это время по этой же трассе ехал другой грузовик MAN, водитель которого, увидев аварию, замешкался, потерял управление, зацепил автобус ЧС и легковую машину. Из-за гололеда поврежденный большегруз смог остановиться только в 150 метрах от места ДТП.
Фото: скриншот
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