В Костанае автомобиль сбил девушку и скрылся с места ДТП

ДТП произошло 20 декабря около 9 часов утра на пересечении Гоголя — Баймагамбетова. Пострадавшая, просит очевидцев оказать помощь в поиске водителя, который сбил девушку, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Автомобиль черного цвета сбил Анастасию Ярошенко, когда она переходила дорогу и сразу скрылся с места происшествия.

«Я собиралась переходить дорогу, загорелся зеленый свет, машина остановилась. Автомобиль черного цвета резко поехал и сбил меня. Я упала на левую сторону. В шоковом состоянии я посмотрела в глаза водителю, за рулем была женщина, казашка, лет 45-50. Но я ничего не запомнила. Встала, отряхнулась и пошла. Лишь, когда пришла на учебу поняла, что случилось», — рассказывает пострадавшая Анастасия Ярошенко.

Девушка обратилась за помощью в органы, но заявление смогут принять только после результатов судебно-медицинской экспертизы. По словам пострадавшей, моменты ДТП камеры не зафиксировали. Анастасия Ярошенко просит очевидцев, помочь найти виновного происшествия.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просьба позвонить по тел.: 8-747-232-59-07, 8-775-2-138-138.

Фото: alau.kz