Илон Маск показал автомобиль, который запустят к Марсу
Tesla Roadster будет направлен к Марсу для внесения разнообразия в тестовый процесс.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Instagram фотографию автомобиля, который будет запущен в направлении Марса на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки, пишет РИА Новости.
Маск отметил, что красный Tesla Roadster будет направлен к Марсу для внесения разнообразия в тестовый процесс.
Ранее основатель SpaceX и Tesla объявил, что первый полет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, запуск которой состоится под песню Дэвида Боуи Space Oddity, намечен на январь.
Первоначально ожидалось, что первый запуск ракеты состоится в 2013 году, однако сроки постоянно сдвигались.
Фото: © AP Photo / Ringo HW Chiu
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