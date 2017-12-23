Илон Маск показал автомобиль, который запустят к Марсу

Tesla Roadster будет направлен к Марсу для внесения разнообразия в тестовый процесс.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Instagram фотографию автомобиля, который будет запущен в направлении Марса на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки, пишет РИА Новости.

Маск отметил, что красный Tesla Roadster будет направлен к Марсу для внесения разнообразия в тестовый процесс.

Ранее основатель SpaceX и Tesla объявил, что первый полет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, запуск которой состоится под песню Дэвида Боуи Space Oddity, намечен на январь.

Первоначально ожидалось, что первый запуск ракеты состоится в 2013 году, однако сроки постоянно сдвигались.

Фото: © AP Photo / Ringo HW Chiu